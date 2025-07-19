Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Tebet, Wagub Rano Karno: Kalau Abang Datang Bukan Ngebantu, Malah Bikin Kisruh

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 19 Juli 2025 |15:59 WIB






JAKARTA - Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno akan meninjau langsung ke lokasi kebakaran di Jalan Kutilang, RW 2, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Namun dia akan menemui pengungsi saat semuanya sudah normal.

"Cuman memang kalau kita berkunjung mungkin lebih bagus kalau suasananya sudah agak normal dalam pengertian, supaya nggak menghambat operasional yang ada di sana. Itu intinya sebetulnya," kata Rano kepada wartawan, Sabtu (19/7/2025).

Bang Doel -- panggilan akrabnya-- mengaku khawatir jika melakukan tinjauan hari ini justru membuat suasana yang masih diselimuti duka itu menjadi tidak kondusif.

"Ntar kita lihat dulu, karena hari ini. Gini, Kadang-kadang kalau Abang datang ke tempat begitu, bukan ngebantu. Malah jadi bikin kisruh, ya maaf mungkin masyarakat antusias menyambut," ucapnya.

Bang Doel menegaskan bahwa anak buahnya sudah bergerak ke lokasi meninjau dan menangani dampak setelah kebakaran hebat tersebut.

"Tapi Abang pantau kok, artinya semua, semua kedinasan udah bergerak lah, nggak pakai instruksi lagi, udah jalan, itu sudah menjadi, bahasanya sudah autopilot," tandasnya.

Sekadar informasi, kebakaran hebat melanda rumah tinggal di Jalan Kutilang 28, RW 2, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pada Sabtu (19/7/2025) sekira pukul 06.20 WIB.

 

