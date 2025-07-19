Dua Anaknya Tewas Terjebak Kebakaran Tebet, Novi Nekat Loncat dari Kobaran Api Selamatkan Bayi

JAKARTA - Novi masih menahan duka atas kepergian dua anaknya yang tewas terjebak saat kebakaran di Jalan Kutilang, RW 2, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, pada Sabtu (19/7/2025). Novi memiliki empat anak, dua tewas dan sisanya selamat.

Saat sedang tertidur pulas, Novi dikagetkan dengan asap tebal yang sudah mengepul di kosan lantai dua tempat ia tinggal. Dalam kondisi panik dia langsung menggendong anak yang paling kecil untuk melompat dari bangunan tersebut.

"Saya lagi tidur tahu-tahu asepnya udah banyak, anak ku pada enggak mau aku ajak lompat sama aku jadinya aku sama anak aku yg bayi usia 3 bulan," kata Novi di lokasi.

Novi mengaku sempat berusaha menarik dua anaknya agar ikut melompat bersamanya. Namun Nurul Azkia (7) dan Azizah (4) justru tak ikut bersama sang ibu dan akhirnya dinyatakan tewas.

"Iya saya panik memilih lompat dari lantai 2 saya udah berusaha narik anak saya yang dua itu aku ajak lompat tapi dia malah pergi ke mana-mana nyari jalan udah penuh asep," tuturnya.

Dia mengaku bahwa saat itu pun ramai penghuni lantai dua yang berebut untuk mengevakuasi diri lewat jendela.