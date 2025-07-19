Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tunggu Hasil Labfor untuk Bongkar Misteri Kematian Diplomat Kemlu

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 19 Juli 2025 |17:44 WIB
JAKARTA - Polda Metro Jaya masih menunggu hasil Puslabfor Polri untuk memastikan penyebab kematian Diplomat Kemlu, Arya Daru Pangayunan (ADP). Korban ditemukan tewas terlilit lakban di kamar kosnya di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan, dibutuhkan waktu 2 minggu untuk mendapatkan hasilnya.

"Pemeriksaan labfor itu minimal 2 minggu, mohon sabar, penyelidik masih menantikan hasilnya. Jadi, kalau kita hitung dari diambil sampel kemudian hasil keluar, masih ada 6 hari lagi, kurang lebih 6 hari lagi," ujarnya pada wartawan, Sabtu (19/7/2025).

Dia memastikan, penyelidikan atas tewasnya Diplomat Kemlu itu hingga saat ini masih berjalan dan masih bergulir. Polisi menggunakan metode Scientific Crime Investigation untuk membongkar kasus tersebut.

"Jadi, ini mengumpulkan semua keterangan, mengumpulkan semua data, nanti ahli yang akan bicara dari hasil pemeriksaan organ tubuh dalamnya, apa yang didapatkan dari saat autopsi, dan pada saat pendalaman secara Psikologi forensik atau autopsi forensik," tutupnya.

(Fahmi Firdaus )

      
