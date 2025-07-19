Polisi Periksa 5 Saksi Usut Kematian Diplomat Kemlu

JAKARTA – Kasubbid Penmas Bidang Humas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan, masih mendalami penyebab kematian Diplomat Kemlu, Arya Daru Pangayunan (ADP). Sejauh ini, lima orang saksi sudah diperiksa.

"Kemudian pada kesempatan yang baik ini, penyelidik juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap lima orang," ujarnya, Sabtu (19/7/2025).

Menurutnya, kelima saksi yang sudah diperiksa yakni rekan kerja berinisial VD dan DMS. Lalu, S selaku penjaga indekos korban sekaligus orang yang pertama kali menemukan korban di kamarnya dalam kondisi sudah tak bernyawa.

"Keempat, saksi berinisial FM selaku rekan atau tetangga kos dari korban ADP, dan yang kelima MAP atau istri korban ADP," tuturnya.

Namun, ia tak merincikan apa saja temuan polisi atas pemeriksaan terhadap lima orang saksi tersebut. Ke depan, tak menutup kemungkinan polisi bakal melakukan pemeriksaan saksi lainnya yang mengetahui, melihat, atau pun mendengar peristiwa tersebut seiring perkembangan penyelidikan.

(Arief Setyadi )