Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Periksa 5 Saksi Usut Kematian Diplomat Kemlu

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 19 Juli 2025 |18:29 WIB
Polisi Periksa 5 Saksi Usut Kematian Diplomat Kemlu
Diplomat Kemlu, Arya Daru Pangayunan tewas di kamar kos (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Kasubbid Penmas Bidang Humas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan, masih mendalami penyebab kematian Diplomat Kemlu, Arya Daru Pangayunan (ADP). Sejauh ini, lima orang saksi sudah diperiksa.

"Kemudian pada kesempatan yang baik ini, penyelidik juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap lima orang," ujarnya, Sabtu (19/7/2025).

Menurutnya, kelima saksi yang sudah diperiksa yakni rekan kerja berinisial VD dan DMS. Lalu, S selaku penjaga indekos korban sekaligus orang yang pertama kali menemukan korban di kamarnya dalam kondisi sudah tak bernyawa.

"Keempat, saksi berinisial FM selaku rekan atau tetangga kos dari korban ADP, dan yang kelima MAP atau istri korban ADP," tuturnya.

Namun, ia tak merincikan apa saja temuan polisi atas pemeriksaan terhadap lima orang saksi tersebut. Ke depan, tak menutup kemungkinan polisi bakal melakukan pemeriksaan saksi lainnya yang mengetahui, melihat, atau pun mendengar peristiwa tersebut seiring perkembangan penyelidikan.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/338/3177689/mayat-Xubm_large.jpg
Tragis, Pria Ini Ditemukan Tewas di Kelapa Dua Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177667/mayat-DuZa_large.jpeg
Terapis di Pejaten Tewas, Polisi Bongkar Pola Rekrutmen Spa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177130/arya_daru-jFvV_large.jpg
Kubu Arya Daru Ajukan Gelar Perkara Khusus ke Bareskrim Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177031/mayat-1QA4_large.jpeg
Terapis Tewas, Polisi Dalami ABG Lain Dipekerjakan di Spa Pejaten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176874/mayat-Cdzs_large.jpg
Heboh! Mayat Pria Ditemukan di Toilet ITC Fatmawati, Mulutnya Keluar Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176798/mayat-TsBg_large.jpeg
Terungkap! Terapis Tewas di Pejaten Dapat Info Loker Spa dari TikTok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement