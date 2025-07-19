Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Otak Pembunuhan Sadis Wanita Terborgol di Cisauk Sempat Kabur ke Tegal Bawa Vespa Korban

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 19 Juli 2025 |21:41 WIB
Otak Pembunuhan Sadis Wanita Terborgol di Cisauk Sempat Kabur ke Tegal Bawa Vespa Korban
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA – Kasubbid Penmas Bidang Humas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak menyebutkan, pasca menghabisi nyawa mantan kekasihnya, ASDP, di Desa Cibogo, Cisauk, Tangerang, Banten, RRP otak pelaku perencanaan pembunuhan tersebut sempat kabur ke Tegal. Namun, pelaku akhirnya berhasil diciduk polisi.

"Kemarin, pada tanggal 17 Juli 2025 sekira pukul 00.30 WIB, pelaku RRP berhasil diamankan di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah," ujarnya, Sabtu (19/7/2025).

Menurutnya, pelaku RRP kabur ke Tegal membawa sepeda motor Vespa milik korban. Namun, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap.

Kasus itu terungkap saat warga menemukan jenazah korban dalam kondisi tewas mengenaskan pada Rabu, 16 Juli 2025 lalu sekira pukul 17.30 WIB. Jenazah korban telah membusuk dengan kondisi tangannya terborgol di semak-semak belakang rumah warga kawasan Desa Cibogo, Cisauk.

"Perkara tersebut diungkap tim gabungan dari Polsek, Polres, dan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro. Setelah tim berhasil mengamankan RRP, pelaku kedua berinisial AP pun berhasil diamankan di kawasan Serpong, Tangsel," katanya.

Ia menambahkan, pasca menciduk pelaku kedua, polisi kembali berhasil menciduk satu pelaku terakhir berinisial IF di kawasan Desa Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan.

(Arief Setyadi )

      
