INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Misteri Kematian Diplomat Kemlu, Polda Metro: Kita Akan Transparan Sampaikan ke Publik!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 19 Juli 2025 |23:46 WIB
Misteri Kematian Diplomat Kemlu, Polda Metro: Kita Akan Transparan Sampaikan ke Publik!
Misteri Kematian Diplomat Kemlu, Polda Metro: Kita Akan Transparan Sampaikan ke Publik!
JAKARTA – Polda Metro Jaya masih mendalami kasus kematian Arya Daru Pangayunan atau ADP (39), diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Korban diketahui tewas terlilit lakban di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak Polisi menegaskan akan transparan dalam kasus tersebut.

“Pasti akan transparan menyampaikan kepada masyarakat, nanti dari tiap tim akan menyampaikan hasil dari setiap ahli forensik dan ahli psikologi forensik akan menyampaikan temuan-temuan dan hasil dari analisa dan pemeriksaan mereka secara Scientific Crime Investigation,” ujarnya, Sabtu (19/7/2025).

Saat ini, kata dia, pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik (Labfor). Ia menjelaskan, pemeriksaan itu membutuhkan waktu paling lama 2 minggu.

“Karena penyidik sedang menunggu hasil pemeriksaan dari labfor, kurang lebih 6 hari lagi. Karena memang pemeriksaan labfor membutuhkan waktu minimal 2 minggu,” ujar dia.

“Penyidik juga sudah mengambil keterangan terhadap lima orang saksi. Mulai dari istri, rekan kerja hingga penjaga kos dari tempat korban tinggal,”pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

      
Telusuri berita news lainnya
