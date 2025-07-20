Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kakorlantas Ungkap Penurunan Angka Kecelakaan dalam 6 Bulan, Berikut Datanya

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 20 Juli 2025 |03:06 WIB
Kakorlantas Ungkap Penurunan Angka Kecelakaan dalam 6 Bulan, Berikut Datanya
Ilustrasi kecelakaan (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengungkap adanya penurunan angka kecelakaan lalu lintas (lakalantas) dalam kurun waktu enam bulan, sejak Januari hingga Juni 2025. Hal tersebut terlihat dari perbandingan data semester pertama tahun 2025 (Januari–Juni) dengan periode yang sama pada tahun 2024.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Agus Suryonugroho, menerangkan bahwa penurunan angka kecelakaan tersebut merupakan keberhasilan dari semua pihak, terutama jajaran Korlantas Polri yang telah melakukan berbagai upaya mulai dari pencegahan hingga penindakan guna menekan angka kecelakaan.

“Penurunan ini adalah hasil dari komitmen bersama, kerja keras, dan konsistensi seluruh jajaran Polantas dalam meningkatkan keselamatan berlalu lintas di Indonesia,” kata Agus Suryonugroho Sabtu (19/7/2025).

Berikut rincian penurunan pada berbagai aspek kecelakaan lalu lintas antara Januari hingga Juni:
•    Total kasus lakalantas 2024: 72.638 kasus. Tahun 2025: 70.749 kasus. Terjadi penurunan sebesar 2,60%.
•    Korban meninggal dunia 2024: 13.781 jiwa. Tahun 2025: 11.262 jiwa. Penurunan sebesar 18,28%.
•    Kecelakaan tunggal 2024: 15.267 kasus. Tahun 2025: 13.238 kasus. Penurunan sebesar 13,29%.
•    Korban meninggal dunia dari kecelakaan tunggal 2024: 1.063 jiwa. Tahun 2025: 956 jiwa. Penurunan sebesar 10,07%.
•    Lakalantas menonjol 2024: 771 kasus. Tahun 2025: 739 kasus. Penurunan sebesar 4,15%.
•    Korban meninggal dunia dari lakalantas menonjol 2024: 215 jiwa. Tahun 2025: 201 jiwa. Penurunan sebesar 6,51%.

 

