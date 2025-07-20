PKB Akan Undang Presiden Prabowo pada Puncak Harlah 2025

JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggelar puncak Hari Lahir (Harlah) di Jakarta Convention Center (JCC) pada 23 Juli 2025. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengatakan akan mengundang Presiden Prabowo Subianto.

“Hari ini ada PKB Run 5K yang daftar sudah 5.000 peserta. Lalu tanggal 23 puncak acara, insyaallah kami laksanakan di JCC. Kami mengundang Bapak Presiden dan semua petinggi negeri, partai-partai, dan menteri-menteri,” kata Cak Imin kepada wartawan, Sabtu (19/7/2025).

Sementara itu, PKB menggelar sebuah festival seni bertajuk Kolakarya atau Kolaborasi Kelola Karya di Pos Bloc, Jakarta Pusat. Dalam acara ini, kata dia, para seniman mendapatkan ruang untuk berkarya dalam berbagai medium, mulai dari lukisan, instalasi seni, teater, hingga musik.

“Dalam hal ini, panitia yang menyelenggarakan Kolakarya. Kolakarya ini ajang seni, ajang budaya, ajang kreativitas, ajang untuk memberikan ruang bagi para kreator-kreator, termasuk seniman, yang pemula maupun yang sudah memiliki karya-karya bagus,” ujar dia.

Ia berharap, melalui acara seperti ini, komunikasi PKB dengan para seniman akan dipermudah. Menurutnya, seni dan budaya adalah sarana paling netral untuk mendekatkan semua pihak.

Dia menambahkan, PKB sangat terbuka dengan kritik yang disampaikan para seniman melalui karya-karya yang dibuat.

“Kita, PKB, dan demokrasi membutuhkan kritik. Kritik itu semacam vitamin buat politik, buat demokrasi, buat pejabat. Karena itu, saya sangat terbuka dan terima kasih apabila dikritik. Kritik itu pasti membawa kemajuan,” jelas dia.

(Fetra Hariandja)