Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mensos: Ada Penerima Bansos Melakukan Transaksi Judi Online Sampai Rp3 Miliar

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 20 Juli 2025 |09:08 WIB
Mensos: Ada Penerima Bansos Melakukan Transaksi Judi Online Sampai Rp3 Miliar
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf/Foto: Dokumen Okezone
A
A
A

JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkap penerima bantuan sosial (bansos) melakukan transaksi judi online (judol) mencapai Rp3 miliar. Hal itu terdeteksi dari rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Transaksi tertingginya (rekening terindikasi judol) adalah Rp3 miliar lebih. Transaksi terendahnya Rp1.000. Rata-rata deposit kalau dirata-ratakan adalah Rp2 juta lebih,” kata Saifullah Yusuf, dikutip Minggu (20/7/2025).

Temuan ini merupakan hasil koordinasi Kementerian Sosial yang mengirimkan data penerima bansos ke PPATK. PPATK melakukan pengecekan terhadap 32.055.168 KPM yang pernah atau sedang menerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako.

PPATK mendeteksi sebanyak 656.543 KPM terindikasi judi online. Kemensos pun kembali memadankan data itu dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Terhadap data tersebut, Kemensos telah memberikan tanda pada DTSEN dengan status terindikasi terlibat judi online,” terangnya.

Gus Ipul mengatakan, Kemensos dan PPATK masih akan menganalisis, mengidentifikasi, dan segera melaporkan perkembangan kasus ini ke publik. Kemensos juga langsung melaporkan temuan ini ke Presiden Prabowo Subianto.

“Ini dalam rangka bansos tepat sasaran berdasarkan Inpres 4 Tahun 2025 tentang DTSEN,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/340/3165899/bayu-edtH_large.jpg
Polri Kejar DPO Jaringan Judi Online Viral di DIY
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165848/penjara-slgd_large.jpg
Ini Peran 3 Pengelola Judi Online yang Viral di Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165837/himawan_bayu_aji-MIR2_large.jpg
Bareskrim Sita Ratusan Miliar dari 5.920 Rekening Mencurigakan, Diduga Transaksi Judol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165836/judi_online-shPv_large.jpg
Bandar Judi Online yang Viral karena Dirugikan Pemain Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/337/3161680/dpr-Rztj_large.jpg
Ironi Penangkapan 5 Pemain Judol di Yogya, DPR: Kenapa Polisi Tak Tangkap Bandarnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/510/3161254/judi_online-Uvpi_large.jpg
6 Fakta Penangkapan Pemain Judi Online yang Rugikan Bandar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement