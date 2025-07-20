Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pesan Cak Imin Sebelum Melepas PKB Run Fest 5K 2025

Rakhmatulloh , Jurnalis-Minggu, 20 Juli 2025 |10:39 WIB
Pesan Cak Imin Sebelum Melepas PKB Run Fest 5K 2025
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar melepas ribuan peserta PKB Run Fest 5K 2025/Foto: Rakhmatulloh-Okezone
JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, secara resmi melepas ribuan peserta PKB Run Fest 5K 2025 di Plaza Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (20/7/2025). Pria yang akrab disapa Cak Imin ini menyampaikan pesan penuh semangat dan keceriaan.

Kegiatan lari santai yang digelar dalam rangka memperingati Hari Lahir PKB ini disambut antusias oleh masyarakat dari berbagai kalangan, termasuk komunitas disabilitas, pelajar, hingga selebritas tanah air. PKB Run Fest menjadi ajang silaturahmi, olahraga, dan hiburan yang menyatukan seluruh lapisan masyarakat dalam semangat kebersamaan.

"Hari ini kita bertujuan satu semangat, hidup sehat, hidup bahagia. Kita semua akan bersama-sama PKB RUN agar tetap sehat, bahagia, dan sejahtera," kata Cak Imin disambut tepuk tangan peserta.

Ia juga menekankan pentingnya nilai-nilai persaudaraan dan kekeluargaan dalam ajang ini. “Kita semua berkumpul, sambung tali silaturahim, kekeluargaan, dan kebersamaan dari berbagai latar belakang,” ucapnya.

Dengan gaya khasnya yang jenaka dan membumi, politisi yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini menutup sambutannya dengan pesan penuh tawa.

