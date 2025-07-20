Kondisi Membaik, SBY Segera Pulang dari Rumah Sakit

JAKARTA – Kabar baik datang dari Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Setelah menjalani perawatan intensif di RSPAD Gatot Subroto, kondisi SBY kini dikabarkan semakin membaik dan memasuki tahap pemulihan.

“Alhamdulillah, Pak SBY semakin hari menunjukkan progres yang sangat positif. Menurut tim dokter, kemungkinan beliau bisa keluar dari rumah sakit dalam beberapa hari ke depan,” ujar Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, Minggu (20/7/2025).

Herzaky menyebut, selama dirawat, SBY tetap menunjukkan semangat tinggi untuk berkarya. Bahkan, pria yang juga dikenal sebagai seniman ini meminta disiapkan alat lukis selama dirawat.

“Maklum, beliau memang sangat produktif dan tak bisa berhenti berkarya,” tambahnya.

Selama masa perawatan, SBY juga didampingi langsung oleh putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang saat ini menjabat sebagai Menko Pembangunan dan Infrastruktur Kewilayahan. AHY disebut rutin mengunjungi sang ayah meski padat dengan tugas kenegaraan.

“Pagi sebelum ke kantor, beliau sempatkan ke rumah sakit untuk cek kondisi Bapak dan berdiskusi dengan tim dokter. Malamnya sepulang bertugas, beliau kembali ke RS untuk menemani,” jelas Herzaky.