Bertolak ke Jateng, Prabowo Hadiri Kongres PSI dan Luncurkan Kopdes Merah Putih

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memulai agenda kunjungan kerjanya ke Provinsi Jawa Tengah, dengan sejumlah kegiatan penting, termasuk menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan meluncurkan program strategis nasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

Prabowo bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 16.35 WIB menggunakan pesawat kenegaraan. Turut melepas keberangkatan Presiden sejumlah pejabat tinggi TNI dan Polri, antara lain Pangdam Jaya Mayjen TNI Deddy Suryadi, Pangkoopsud I Marsda TNI Muzaffar, dan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto.

Setibanya di Kabupaten Boyolali, Prabowo langsung dijadwalkan menghadiri Kongres PSI 2025 yang digelar di Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kehadiran Kepala Negara dalam kongres ini menjadi penanda pentingnya sinergi antara kekuatan politik dan arah kebijakan nasional.

Lalu pada Senin 21 Juli 2025, Prabowo dijadwalkan meresmikan peluncuran 80.000 kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) yang dipusatkan di Kabupaten Klaten. Program ini merupakan bagian dari pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis desa—salah satu prioritas dalam visi Kabinet Merah Putih.

"Ini merupakan tonggak penting dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional dari akar rumput, serta mendorong kemandirian desa sebagai tulang punggung pembangunan Indonesia," ujar salah satu pejabat yang turut dalam rombongan Presiden.