HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Sambangi Rumah Jokowi Sebelum Hadiri Kongres PSI

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 20 Juli 2025 |19:16 WIB
Prabowo Sambangi Rumah Jokowi Sebelum Hadiri Kongres PSI
Prabowo silaturahmi ke rumah jokowi (foto: dok ist)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mendatangi kediaman Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Minggu (20/7/2025) malam.

Kunjungan Prabowo ke kediaman Jokowi ini sebelum menghadiri kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Universitas Muhammadiyah Solo (UMS).

“Pak, apa kabar pak?” sapa Prabowo setibanya di kediaman Jokowi. Kemudian, tampak Prabowo disambut hangat oleh Jokowi dan sang istri Iriana Jokowi.

“Baru sempat, maaf ya pak. Baru keliling,” kata Prabowo menambahkan.

Merespon hal itu, Jokowi pun terkagum dengan kesibukan Presiden Prabowo. “Saya yang liat aja, powernya dari mana,” kata Jokowi sambil menggelengkan kepalanya.

 

