Prabowo Temui Jokowi, Bahas Terobosan IEU-CEPA hingga Tarif Impor AS

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto sowan ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Minggu (20/7/2025) malam.

Prabowo menceritakan dirinya baru saja menyelesaikan lawatan ke sejumlah negara selama dua minggu. Ia menyampaikan, bahwa Indonesia berhasil menembus kebuntuan dalam negosiasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang telah mandek selama 10 tahun.

"Ya, saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa. Sepuluh tahun perundingan akhirnya tembus," ujar Prabowo usai bertemu Jokowi.

Tak hanya itu, Prabowo juga mengungkapkan keikutsertaannya dalam KTT BRICS di Brasil serta komunikasi intens dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang membuahkan hasil berupa penurunan tarif impor RI menjadi 19% dari sebelumnya 32%.

“Kemudian saya ceritakan pertemuan-pertemuan di Brasil, BRICS, kemudian juga pembicaraan-pembicaraan di Prancis. Di London saya ketemu dengan beberapa pejabat dan Presiden Trump,” tambahnya.