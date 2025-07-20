Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Temui Jokowi, Bahas Terobosan IEU-CEPA hingga Tarif Impor AS

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 20 Juli 2025 |19:36 WIB
Prabowo Temui Jokowi, Bahas Terobosan IEU-CEPA hingga Tarif Impor AS
Presiden Prabowo Subianto dikediaman Jokowi (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto sowan ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Minggu (20/7/2025) malam.

Prabowo menceritakan dirinya baru saja menyelesaikan lawatan ke sejumlah negara selama dua minggu. Ia menyampaikan, bahwa Indonesia berhasil menembus kebuntuan dalam negosiasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang telah mandek selama 10 tahun.

"Ya, saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa. Sepuluh tahun perundingan akhirnya tembus," ujar Prabowo usai bertemu Jokowi.

Tak hanya itu, Prabowo juga mengungkapkan keikutsertaannya dalam KTT BRICS di Brasil serta komunikasi intens dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang membuahkan hasil berupa penurunan tarif impor RI menjadi 19% dari sebelumnya 32%.

“Kemudian saya ceritakan pertemuan-pertemuan di Brasil, BRICS, kemudian juga pembicaraan-pembicaraan di Prancis. Di London saya ketemu dengan beberapa pejabat dan Presiden Trump,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178374//presiden_prabowo_subianto-xsFV_large.jpg
1 Tahun Prabowo-Gibran, Lemkapi Sebut Kamtibmas Kondusif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178367//presiden_prabowo_subianto-b0nG_large.jpg
Prabowo Tak Pandang Bulu Berantas Korupsi di Tahun Pertama Pemerintahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178364//menteri_pendidikan_dasar_dan_menengah_abdul_muti-wnGx_large.jpg
2 Kader Masuk 10 Menteri Berkinerja Terbaik, Ini Tanggapan Muhammadiyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178209//prabowo-vRZB_large.jpg
Prabowo: Gaji Naik 280%, Hakim Tak Bisa Dibeli Siapa pun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178174//pangi_syarwi_chaniago-N0gc_large.jpg
1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Dinilai Jadi Momentum Evaluasi Kabinet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/15/3178170//prabowo_subianto-9cwi_large.jpg
Prabowo Sebut 3 Tahun Lagi Indonesia Punya Mobil Nasional 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement