Tiba di Kongres PSI, Prabowo Disambut Yel-Yel Dua Periode

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang digelar di Universitas Muhammadiyah Solo (UMS), Jawa Tengah, Minggu (20/7/2025) malam.

Kedatangan Prabowo yang mengenakan pakaian safari cokelat khasnya lengkap dengan peci hitam, disambut meriah oleh para kader PSI. Mereka kompak meneriakkan yel-yel dukungan agar Prabowo menjabat sebagai presiden selama dua periode.

"Selamat datang Bapak Prabowo, selamat datang Bapak Prabowo. PSI dukung dua periode," teriak para kader secara serempak.

Sebelumnya, Prabowo juga telah menyatakan, dirinya akan menghadiri Kongres PSI. Hal itu disampaikan usai bertemu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). “Saya akan ke Kongres PSI,” ujarnya singkat kala itu.

Di lokasi acara, Prabowo disambut langsung oleh Ketua Umum PSI yang baru terpilih, Kaesang Pangarep. Ia juga tampak menyalami Dewan Pembina PSI yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha.