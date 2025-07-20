Update! KMP Barcelona 5 Terbakar di Laut Talise: 5 Orang Tewas dan 284 Selamat

MANADO - Kebakaran hebat menimpa Kapal Motor Penumpang (KMP) Barcelona V di perairan Pulau Talise, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Minggu (20/7/2025).

Dalam kejadian ini, sebanyak 284 orang berhasil diselamatkan, sementara 5 orang dilaporkan meninggal dunia.

Bakamla mengerahkan kapal KN Gajah Laut-404 dan HSC 32-03 Zona Tengah Manado. Kedua unsur tersebut dikerahkan dari Pangkalan Serei, Likupang Barat, setelah menerima laporan kejadian sekitar pukul 14.00 Wita.

Diketahui, KMP Barcelona V mengangkut ratusan penumpang dan 15 Anak Buah Kapal (ABK). Kapal berangkat dari Pelabuhan Melonguane, Kepulauan Talaud menuju Manado, dan sempat berlindung di Pelabuhan Lirung akibat cuaca buruk. Namun saat kembali berlayar dan memasuki perairan Talise, kapal mengalami kebakaran di bagian buritan yang memicu kepanikan para penumpang.

Beberapa penumpang nekat terjun ke laut menggunakan pelampung (life jacket), sementara nelayan setempat dengan sigap membantu mengevakuasi korban ke Pulau Talise dan Pulau Gangga.

Evakuasi gabungan dilakukan oleh Bakamla RI bersama Basarnas, Satpolair, PSDKP Bitung, dan sejumlah instansi lainnya. Kapal KN Gajah Laut-404 dikomandani oleh Letkol Bakamla Agus Tri Haryanto.