Prabowo Emosional saat Dengar Nama PSI: Ayah Saya Dulu Ketua!

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengaku terbawa emosi saat mendengar nama Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri acara penutupan Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah, Minggu (20/7/2025).

"Saya sedikit emosional kalau mendengar kata-kata PSI," ujar Prabowo saat memberikan sambutan di hadapan para kader.

Prabowo mengungkapkan, bahwa sang ayah, ekonom senior Soemitro Djojohadikoesoemo, pernah menjabat sebagai Ketua Partai Sosialis Indonesia, partai berakronim sama namun berbeda secara sejarah dan ideologi.

"Karena dahulu ayahanda saya pernah menjadi Ketua PSI, PSI yang lama, yaitu Partai Sosialis Indonesia. Sekarang ada penerusnya, yaitu Partai Solidaritas Indonesia," jelas Prabowo.

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada PSI karena menggunakan akronim yang sama. Menurut Prabowo, baik PSI versi lama maupun sekarang sama-sama membawa semangat sosial dan solidaritas yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.