Kelakar Prabowo di Kongres PSI: Jadi Ketua Partai Itu Berat, Berdarah-Darah!

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyelipkan canda dan kelakar saat berpidato dalam penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Solo, Jawa Tengah, Minggu malam (20/7/2025).

Ia mengomentari beratnya menjadi Ketua Umum partai politik, bahkan menyebut jabatan itu bisa membuat seseorang “berdarah-darah”.

Pidato Prabowo dibuka dengan candaan soal banyaknya tokoh politik yang hadir dan perlu disapa satu per satu.

“Saudara-saudara, ini banyak sekali yang saya hormati. Kalau disebut semua lama, tapi kalau tidak disebut, bisa pelanggaran, bener ya?” ucapnya, disambut tawa para kader dan undangan yang hadir.

Ia pun menyapa sejumlah tokoh penting seperti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Umum PSI yang baru terpilih, Kaesang Pangarep.

“Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Ketua Umum PSI yang baru Saudara Kaesang Pangarep. Para ketua umum partai juga harus saya sebut, karena yang pegang kekuasaan itu ya para ketua partai,” ujar Prabowo.