HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Sentil Maling Bermazhab Serakahnomics: Tunggu Tanggal Mainnya!

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 20 Juli 2025 |22:28 WIB
Prabowo Sentil Maling Bermazhab Serakahnomics: Tunggu Tanggal Mainnya!
Presiden Prabowo Subianto (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kritik pedas terhadap perilaku segelintir elite yang rakus dalam mengelola kekayaan negara. Ia pun memperkenalkan istilah baru yang ia sebut sebagai serakahnomics.

"Kekayaan kita luar biasa, tapi maling-maling juga luar biasa. Kalian luar biasa, nggak jera-jera. Sudah dikasih warning berkali-kali, masih aja. Saya sedih," ujar Prabowo di Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Minggu (20/7/2025).

Menurutnya, perilaku serakah ini tidak lagi bisa dimaknai dengan akal sehat. Ia menyebut bahwa apa yang dilakukan kelompok tersebut adalah bentuk kerakusan yang tak tertulis dalam teori ekonomi manapun.

"Ini bukan lagi soal masuk akal atau tidak. Mereka ini sudah berada di level serakah. Mazhab baru ini saya sebut serakahnomics," tegas Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo menilai bahwa mazhab serakahnomics tidak memiliki dasar keilmuan di dunia akademik, baik secara teori maupun praktik. Ia menyindir bahwa perilaku semacam ini tidak pernah diajarkan di universitas ekonomi mana pun.

"Serakahnomics ini sudah lewat. Nggak ada di buku, nggak ada di universitas. Ini ilmu serakah. Tapi ya, tunggu tanggal mainnya," ketus Prabowo.

 

Halaman:
1 2
      
