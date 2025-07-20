Perintahkan Kejagung dan Polri Usut Pengusaha Beras Bandel, Prabowo: Ini Seperti Menikam Rakyat Sendiri!

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan tegas terhadap praktik curang sejumlah pengusaha beras yang disebut menipu rakyat dengan menjual beras biasa sebagai beras premium dengan harga jauh lebih tinggi.

Prabowo menyebut tindakan tersebut sebagai kejahatan ekonomi yang luar biasa, dan merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.

"Ada permainan-permainan jahat dari beberapa pengusaha yang menipu rakyat. Beras biasa dibilang beras premium, harganya dinaikkan seenaknya. Ini pelanggaran," kata Prabowo, Minggu (20/7/2025).

Prabowo mengaku telah memerintahkan Jaksa Agung dan Kepolisian RI untuk mengusut tuntas praktik mafia beras tersebut. Ia meminta aparat hukum menindak tegas pelaku tanpa pandang bulu.

"Saya telah minta Jaksa Agung dan polisi untuk mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu," tegasnya.