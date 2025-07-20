Prabowo: PSI Cerdas Pilih Gajah, Binatang yang Paling Saya Sayangi

SOLO - Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan kisah pribadinya yang unik terkait kecintaannya terhadap hewan gajah.

Prabowo secara khusus menyinggung simbol baru PSI yang menggunakan gajah. Ia menyebut langkah PSI memilih gajah sebagai lambang partai sangat selaras dengan isi hatinya.

"Saudara-saudara, saya tidak mengerti, PSI intelijennya bagus sekali. Jadi PSI ini kok bisa membaca isi hatinya Presiden Republik Indonesia. Ini saya tidak ngarang. Banyak yang dekat sama saya tahu betapa salah satu binatang yang paling saya sayangi adalah gajah," kata Prabowo saat menghadiri penutupan Kongres PSI di Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Minggu (20/7/2025).

Prabowo juga mengungkapkan, kecintaannya terhadap gajah sudah lama terpatri. Bahkan, menurutnya, simbol-simbol gajah menghiasi koleksi pribadi miliknya di kediaman Hambalang.

"Kalau kamu yang sudah pernah ke Hambalang, di perpustakaan saya itu lambangnya semua gajah," ujar dia.

Lebih jauh, Prabowo menceritakan pengalamannya saat masih menjadi pengusaha yang mengelola hutan tanaman industri (HTI) seluas 98 ribu hektare di Takengon, Aceh. Kala itu, ia didatangi perwakilan organisasi konservasi alam WWF yang meminta lahan seluas 10 ribu hektare untuk kawasan perlindungan gajah.