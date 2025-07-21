Prabowo Tegaskan Indonesia Berada di Jalur yang Benar!

SOLO - Presiden Prabowo Subianto menepis keras narasi bahwa Indonesia sedang berada dalam krisis atau kegagalan ekonomi.

"Kita berada di jalan yang benar. Upaya membuat seolah-olah Indonesia dalam keadaan susah, dalam kegelapan, ekonomi gagal, itu tidak benar. Itu hanya ingin menurunkan semangat kita," tegas Prabowo di Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI), di Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Minggu (20/7/2025).

Prabowo mengungkapkan, bahwa hingga Agustus 2025, capaian investasi Indonesia sudah berhasil melampaui target yang ditetapkan dalam APBN 2025, bahkan empat bulan lebih cepat dari jadwal.

"Saya diberi laporan oleh Menteri Investasi, bahwa investasi kita sudah mencapai target APBN tahun ini. Kita sudah capai di bulan Agustus, padahal masih empat bulan tersisa," jelasnya.

Tak hanya itu, laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan tren positif, tingkat pengangguran dan kemiskinan absolut terus menurun.

"Kepala BPS melapor ke saya, angka pengangguran dan kemiskinan turun. Ini BPS yang bicara, bukan saya," kata Prabowo.