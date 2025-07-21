Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Mafia Pangan Rugikan Negara Rp100 Triliun per Tahun!

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |00:52 WIB
Presiden Prabowo Subianto (foto: dok ist)
A
A
A

SOLO - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas mafia pangan, yang selama ini merugikan rakyat dan negara. 

Prabowo menyebut, praktik curang dengan menjual beras biasa sebagai beras premium demi meraup untung lebih besar merupakan tindakan yang tak bisa ditolerir. 

"Masih banyak ada permainan-permainan jahat dari beberapa pengusaha-pengusaha yang menipu rakyat. Beras biasa dibilang beras premium, harganya dinaikin seenaknya," tegas Prabowo, Minggu (20/7/2025).

Menurut laporan yang diterima, kata dia, kerugian negara akibat permainan kotor tersebut mencapai angka fantastis, yakni Rp100 triliun setiap tahun. Ia bahkan menyebut praktik ini sebagai bentuk “subversi ekonomi” karena dampaknya yang langsung merugikan rakyat kecil.

"Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah Rp100 triliun tiap tahun. Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa. Menurut saya ini sudah termasuk subversi ekonomi," tegasnya.

Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan optimismenya terhadap ketahanan pangan Indonesia yang saat ini menunjukkan hasil signifikan. Ia membeberkan cadangan beras pemerintah telah mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah, yakni 4,2 juta ton. Tak hanya beras, produksi jagung juga meningkat hingga 30%, sedangkan produksi beras naik 48%.

"Produksi pangan kita belum pernah dalam sejarah kita memiliki cadangan beras di gudang pemerintah lebih dari 4,2 juta ton beras. Jagung juga produksinya naik 30 persen, beras naik 48 persen, dan kita akan terus tegakkan," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
