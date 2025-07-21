Peristiwa 21 Juli: Ratusan Ribu Tentara Belanda Invasi Indonesia Lewat Agresi Militer I

JAKARTA - Beragam peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 21 Juli setiap tahunnya baik di dalam maupun luar negeri. Salah satunya saat, Belanda melakukan invansi lewat Agresi Militer Belanda I.

Berikut peristiwa yang terjadi pada 21 Juli sebagaimana dikutip Okezone dari beragam sumber:

1. Agresi Militer I Belanda

Belanda melakukan Agresi Militer I pada 21 Juli hingga 5 Agustus 1947. Operasi militer itu dilakukan di Pulau Jawa dan Sumatera.

Operasi ini menegaskan, hasil perundingan Linggarjati pada 25 Maret 1947 sudah tidak berlaku lagi. Saat itu, Belanda mulai mengangkat senjata ke sejumlah daerah di Indonesia.

Agresi Militer Belanda I bertujuan untuk merebut daerah perkebunan dan sumber daya alam (SDA) yang melimpah di bumi Indonesia. Kata Belanda, tindakan ini sebagai aksi polisionil dan menyatakannya sebagai urusan dalam negeri untuk mengelabui dunia internasional.

Tentara yang dikerahkan untuk melancarkan agresi ini mencapai lebih dari 100.000 orang dengan dilengkapi alat utama sistem senjata (alutsista) yang canggih. Indonesia menganggap tindakan ini sebagai pelanggaran dari perundingan Linggarjati.

2. Komedian Asmuni Meninggal Dunia

Komedian legendaris di Indonesia, Toto Asmuni meninggal dunia. Komedian yang berasal dari grup lawak Srimulat itu terkenal penampilan khasnya kumis kecil ala Charlie Chaplin dan blangkonnya. Dulunya, Asmuni merupakan seorang penyanyi.

Namanya mulai bersinar bersama orkes Angkatan Bersenjata. Kiprah Asmuni di dunia tarik suara dibuktikan dengan piringan hitam yang sempat dikeluarkannya berjudul ‘Sungai Barito.’ Hingga akhirnya melanjutkan kariernya di dunia komedian.