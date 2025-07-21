Wamen Ferry: Yogyakarta Jadi Rule Model Daerah Bersistem Ekonomi Pancasila

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, hari ini Senin, (21/7/2025). Kopdes Merah Putih termasuk Asta Cita untuk menggerakkan ekonomi lokal sehingga pengentasan kemiskinan bisa dimulai dari tingkat desa dan kelurahan.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) RI, Ferry Juliantono mengatakan, peran koperasi menjadi krusial bagi pelaku UMKM dan wirausaha di mana koperasi dapat bertindak sebagai akselerator, agregator dan konsolidator.

"Yogjakarta bisa menjadi role model daerah bersistem ekonomi Pancasila berbasis Koperasi", ujar Ferry, saat menghadiri diskusi Hari Koperasi Nasional ke-78 dengan tema 'Koperasi Inklusif Dan Inovatif, Pilar Kesejahteraan Rakyat Dan Ekonomi Berkelanjutan' di Yogjakarta.

Hal ini kata Ferry yang juga Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih ini dapat dicapai dengan adanya kolaborasi penta helix antara pemerintah, akademisi, dunia usaha.

“Serta masyarakat yang masing-masing memiliki peran yang saling mendukung,” tutup politikus Partai Gerindra tersebut.

Diskusi tersebut juga dihadiri Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah DIY Nurkytasiwi, Wakil Rektor UGM Arie Sudjito dan lain sebagainya.

(Fahmi Firdaus )