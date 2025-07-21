Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo dan Jokowi Makan Malam di Bakmi Citro Solo, Apa yang Dibahas?

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |05:50 WIB
Prabowo dan Jokowi Makan Malam di Bakmi Citro Solo, Apa yang Dibahas?
Prabowo dan Jokowi Makan Malam di Bakmi Citro Solo, Apa yang Dibahas?
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) makan malam bersama di Warung Bakmi Citro, Solo, Jawa Tengah, Minggu (20/7/2025) malam.

Informasi itu diunggah ajudan Jokowi, Syarif Muhammad Fitriansyah lewat akun media sosial Instagram pribadinya.

Prabowo didampingi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo.

"Nemanin Pak Jokowi dan Pak Presiden Prabowo dinner di Warung Bakmi Citro, Surakarta," tulis Syarif, dikutip Okezone, Senin (21/7/2025).

Momen itu terekam setelah Presiden Prabowo menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo.

Sebelumnya, Prabowo juga telah mengunjungi kediaman pribadi Jokowi di Sumber, Solo. Bahkan, pertemuan yang terjadi hampir satu jam ini berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan, menggambarkan kesinambungan antara kepemimpinan masa lalu dan masa kini.

Momen keakraban tergambar jelas ketika Prabowo dan Jokowi bersalaman serta berbincang hangat sejenak sebelum melanjutkan pertemuan di dalam rumah.

Suasana cair dan penuh kehangatan turut diperkuat dengan kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang mendampingi dalam pertemuan tersebut.

 

