Kaesang Buka-bukaan soal Rumor Jokowi Jadi Dewan Pembina PSI

SOLO - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menanggapi wacana seputar masuknya mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke partai yang dia pimpin. Kaesang mengatakan, semuanya akan jelas setelah kepengurusan terbentuk.

"Semua nanti akan jauh lebih jelas ketika pembentukan DPP (Dewan Pengurus Pusat)," kata Kaesang Pangarep usai penutupan Kongres PSI 2025 di Edutorium UMS, Solo, Minggu (20/7/2025) malam.

Kaesang juga menjawab ketidakhadiran Jokowi saat penutupan Kongres PSI. Dia menyebut bahwa undangan untuk Jokowi hanya untuk tanggal 19 Juli 2025 atau saat pembukaan Kongres PSI di Gedung Graha Saba Buana Solo.

Putra bungsu mantan Presiden Jokowi ini bersyukur Kongres PSI yang berlangsung di Solo pada 19-20 Juli 2025 berjalan lancar. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada para kader PSI dari seluruh Indonesia yang berbondong-bondong hadir ke Solo.

Dalam kesempatan sebelumnya, Kaesang mengemukakan bahwa setelah terpilih Ketua Umum PSI periode 2025-2030, dirinya akan bekerja sama dengan tim formatur dalam waktu satu bulan ke depan untuk menyusun seluruh pengurus.

Terkait kemungkinan Jokowi akan menjadi anggota dewan kehormatan atau dewan pembina PSI, Kaesang akan menjelaskan setelah dirinya bersama tim formatur bekerja.

(Fahmi Firdaus )