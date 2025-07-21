Prabowo: Banyak Negara Minta Prajurit TNI Tampil saat Parade Hari Nasional

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, posisi Indonesia di mata dunia semakin diperhitungkan. Hal ini terlihat dari meningkatnya undangan dari berbagai negara yang meminta Indonesia hadir dan ikut serta dalam perayaan hari nasional mereka.

Prabowo juga bangga atas kiprah Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tampil dalam parade militer di Hari Nasional Prancis, atau Bastille Day, 14 Juli 2025. Menurutnya, momen tersebut sebagai sejarah pertama bagi Indonesia di Eropa.

“Sudah lihat kemarin 14 Juli Tentara Indonesia mimpin defile dalam hari nasionalnya Prancis? Pertama kali di Eropa ya kan? Negara asing membuka defile, dikasih tempat terhormat, paling depan. Luar biasa,” kata Prabowo dalam pidatonya pada Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (20/7/2025).

Prabowo juga menyoroti kedisiplinan dan performa para prajurit TNI yang tampil dalam parade tersebut.

“Tapi yang membanggakan, anak-anak kita kemarin barisnya boleh juga. Benar enggak? Saudara lihat enggak? Saudara lihat barisnya oke. Bangga saya sebagai mantan prajurit. Tidak memalukan anak-anak kita yang kemarin itu di Prancis,” ujarnya.