Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Legislator Syafi Djohan: Sinergitas TNI dan Sipil Wujudkan Program Indonesia Maju!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |07:12 WIB
Legislator Syafi Djohan: Sinergitas TNI dan Sipil Wujudkan Program Indonesia Maju!
Legislator Syafi Djohan: Sinergitas TNI dan Sipil Wujudkan Program Indonesia Maju!
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Pemerintah soal Indonesia maju. Salah satu elemen pentingnya yakni memperkuat jalinan komunikasi dan meningkatkan kualitas hubungan TNI dengan rakyat.

Oleh karena itu, Legislator DPRD DKI Jakarta, Syafi Fabio Djohan berharap peran TNI dan masyarakat sipil selalu bersinergi dan mendukung perannya masing masing sebagai komponen utama pertahanan negara.

“Memperkuat sistem pertahanan negara, tetapi juga menjaga agar prinsip-prinsip demokrasi tetap menjadi fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,”ujarnya usai bertemu Wadenjen Kopassus, Brigjen TNI Ferdial Lubis, dikutip, Senin (21/7/2025).

"Mempererat komponen sipil dan militer merupakan kunci penting dalam mewujudkan Indonesia maju,”lanjut politikus Partai Golkar tersebut.

Sinergi antara keduanya, melalui koordinasi, komunikasi efektif, dan pemanfaatan teknologi, akan memperkuat pertahanan negara dan mendukung pembangunan nasional.

Lebih lanjut, Syafi Djohan memberikan dukungan kepada seluruh elemen militer untuk senantiasa menjaga integritas dan citra positif institusi di mata masyarakat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Golkar Prabowo Subianto TNI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177955/menko_polkam-qCov_large.jpg
Ribuan Prajurit Cadangan Dikumpulkan di Monas, Menko Polkam: Kalau Dikerahkan Artinya Ada Sesuatu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177414/tni-iGqM_large.jpg
Ledakan Terdengar di Markas Hantu Laut, Jenderal Australia Kaget Lihat Kehebatan Pasukan Siluman Denjaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175087/seragam_tni-GfU4_large.jpg
Seragam Baru TNI Paling Efektif untuk Kamuflase
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174930/tni-2Esp_large.jpg
DPR Dorong Kemajuan TNI Diarahkan Kesiapan Pertahanan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174515/tni-ekNB_large.jpg
Isi Pidato Jenderal Nasution yang Menyayat Hati Iringi Pemakaman Pahlawan Revolusi saat HUT TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173874/tni-gyzc_large.jpg
Seragam Baru TNI Bakal Dipakai saat HUT Ke-80 di Monas, Begini Penampakannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement