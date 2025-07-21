Legislator Syafi Djohan: Sinergitas TNI dan Sipil Wujudkan Program Indonesia Maju!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Pemerintah soal Indonesia maju. Salah satu elemen pentingnya yakni memperkuat jalinan komunikasi dan meningkatkan kualitas hubungan TNI dengan rakyat.

Oleh karena itu, Legislator DPRD DKI Jakarta, Syafi Fabio Djohan berharap peran TNI dan masyarakat sipil selalu bersinergi dan mendukung perannya masing masing sebagai komponen utama pertahanan negara.

“Memperkuat sistem pertahanan negara, tetapi juga menjaga agar prinsip-prinsip demokrasi tetap menjadi fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,”ujarnya usai bertemu Wadenjen Kopassus, Brigjen TNI Ferdial Lubis, dikutip, Senin (21/7/2025).

"Mempererat komponen sipil dan militer merupakan kunci penting dalam mewujudkan Indonesia maju,”lanjut politikus Partai Golkar tersebut.

Sinergi antara keduanya, melalui koordinasi, komunikasi efektif, dan pemanfaatan teknologi, akan memperkuat pertahanan negara dan mendukung pembangunan nasional.

Lebih lanjut, Syafi Djohan memberikan dukungan kepada seluruh elemen militer untuk senantiasa menjaga integritas dan citra positif institusi di mata masyarakat.