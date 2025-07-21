Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Hadiri Apel Akbar di Yogyakarta, Panglima Kokam: Pasukan Perisai Penjaga NKRI!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |09:44 WIB
Kapolri Hadiri Apel Akbar di Yogyakarta, Panglima Kokam: Pasukan Perisai Penjaga NKRI!
Kapolri Hadiri Apel Akbar di Yogyakarta, Panglima Kokam: Pasukan Perisai Penjaga NKRI!
A
A
A

YOGYAKARTA -  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri apel akbar Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) 2025 di Stadion Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).  Kapolri menyebut, Kokam berperan aktif mendukung Polri menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Indonesia.

“Kokam secara konsisten telah ambil bagian dalam berbagai kegiatan strategis nasional, mulai dari pengamanan event keagamaan, arus mudik, Idul Fitri, hingga penanganan bencana alam,”ujar Kapolri dikutip, Senin (21/7/2025).

Kapolri juga menekankan bahwa Kokam turut berperan dalam menjaga nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, sekaligus memperkuat identitas kebangsaan Indonesia.

Menanggapi hal itu, Panglima Tinggi Kokam, Dzulfikar Ahmad Tawalla mengatakan, Kader Pemuda Muhammadiyah yang tergabung dalam Kokam tumbuh dari para patriot-patriot bangsa terdahulu.

“Pasukan Kokam juga Perisai NKRI karena ia lahir ditengah-tengah pergolakan ideologi Bangsa Indonesia,”ujarnya.

Dijelaskannya, pendidikan dasar Kokam dilaksanakan melalui barak-barak TNI. Berikut pengukuhan dan pembaretan dilakukan di kantor-kantor kepolisian.

"Adalah Almarhum Jenderal Sucipto Judodiharjo, Kapolri Kala Itu, sosok yang begitu berperan dalam Pembekalan Kokam diawal," ujarnya.

Dzulfikar mengungkapkan, pendidikan dasar terdahulu membuat Kokam tumbuh  menjadi penjaga moralitas bangsa.

 

Halaman:
1 2 3
      
