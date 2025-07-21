Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tom Lembong Akan Ajukan Banding, 5 Poin Jadi Alasan Utama

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |11:50 WIB
Tom Lembong Akan Ajukan Banding, 5 Poin Jadi Alasan Utama
Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong akan mengajukan banding atas vonis 4,5 tahun/Foto: Dokumen Okezone
A
A
A

JAKARTA – Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong akan mengajukan banding atas vonis 4,5 tahun dalam kasus dugaan korupsi importasi gula. Ada lima poin yang mendasari keputusan untuk mengajukan banding.

Kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, merincikan: pertama, tidak adanya mens rea (niat jahat). Pertimbangan majelis hakim terkait mens rea hanya bersumber dari keterangan saksi yang mengacu pada BAP, bukan pada fakta persidangan.

Keterangan saksi yang dijadikan dasar pertimbangan berdiri sendiri, sehingga tidak ada persesuaian. Artinya, hal tersebut bukanlah termasuk dalam minimal pembuktian sesuai Pasal 183–185 KUHAP.

"Tidak diuraikannya pertimbangan tentang mens rea secara detail menunjukkan kejanggalan, kegamangan, dan keraguan majelis dalam menjatuhkan putusan. Sehingga apabila menimbang asas in dubio pro reo (jika ragu-ragu, putuskan untuk terdakwa), sudah seharusnya terdakwa dibebaskan," kata Ari kepada wartawan, dikutip Senin (21/7/2025).

Kedua, pertimbangan tidak adanya evaluasi dalam dua bulan saat pertama kali menjabat sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) dan tidak adanya tanggung jawab Tom Lembong sebagai Mendag dalam pemantauan operasi pasar. Hal tersebut bukan ranah Tom Lembong selaku Mendag.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178301/tom-yh6i_large.jpg
Tom Lembong Sambangi KY Terkait Laporan Hakim yang Memvonisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/337/3165169/survei-uOHZ_large.jpg
Survei Polling Institute: 45,2% Publik Setuju Abolisi-Amnesti Diberikan ke Tom Lembong dan Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/337/3162270/tom_lembong-Gd0c_large.jpg
Laporkan Tiga Hakim ke KY, Tom Lembong Dapat Dukungan Anggota DPR 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/337/3162257/tom_lembong-D1Wi_large.jpg
Tom Lembong: Jangan Bully Auditor BPKP, Ini Bukan Serangan Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/337/3162243/tom_lembong-Lb3F_large.jpg
Laporkan Auditor BPKP, Tom Lembong Bersikukuh Tak Ada Kerugian Negara dalam Importasi Gula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/337/3161914/tom_lembong-p0s6_large.jpg
Datangi KY, Tom Lembong: Tindak Lanjut Laporan Pelanggaran Kode Etik Hakim Tipikor!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement