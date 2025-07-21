Bareskrim Sita 20 Kg Sabu dari Jaringan Malaysia, Nih Tampang Pelaku!

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana (Dittipid) Narkoba Bareskrim Polri membongkar sindikat narkoba jaringan Malaysia-Indonesia. Polisi berhasil menyita sebanyak 20 kilogram sabu dari tangan pelaku.

"Sebanyak kurang lebih 20 kg oleh Tim Opsnal Subdit IV Dittipidnarkoba berkerjasama dengan BC Bengkalis - Riau telah berhasil melakukan pengungkapan kasus Narkotika Golongan I jenis Sabu," kata Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso, Senin (21/7/2025).

Pengungkapan berawal saat Subdit 4 Dittipidnarkoba Bareskrim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika jenis sabu dari Malaysia lewat jalur laut di perairan Bengkalis, Riau.

Selanjutnya kata Eko, Subdit 4 Dittipidnarkoba Bareskrim melakukan Joint Ops dengan Bea Cukai Bengkalis - Riau.

"Tim melakukan profilling dan surveillance Target yang berada di daerah Desa bukit batu Kecamatan Sepahat, Bengkalis," tutur Eko.

Tim berhasil mengamankan seorang tersangka bernama Bobby Leoza Herlianda dan Andre Pebryanda yang berperan sebagai "kuda darat."

"Kemudian Tim berhasil mengamankan narkotika jenis sabu sebanyak 20 bungkus di dalam 2 tas ransel warna hitam merk Zhyang," terang Eko.