Prabowo Sapa Ketum Perindo di Penutupan Kongres PSI

Presiden Prabowo Subianto menyapa langsung Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Herliani Tanoesoedibjo (AHT) di Kongres PSI/Foto: Istimewa

SOLO – Presiden Prabowo Subianto menyapa langsung Ketua Umum DPP Partai PerindoAngela Herliani Tanoesoedibjo (AHT), saat memberikan sambutan pada penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo, Jawa Tengah, Minggu (21/7/2025).

Tak hanya Angela, Prabowo juga turut menyapa langsung pimpinan partai politik yang hadir di lokasi.

"Ketua Umum Partai Perindo, Saudari Angela Herliani Tanoesoedibjo," sapa Prabowo dari podiumnya.

Dari bangku di barisan depan, Angela yang didampingi Bendahara Umum (Bendum), Michael V. Sianipar, yang duduk di belakangnya, langsung sigap berdiri dan memberikan salam namaste ke arah Prabowo dan juga kepada para kader PSI yang hadir di lokasi.

Tepuk tangan meriah diberikan para kader PSI kepada Angela usai Prabowo menyapanya.