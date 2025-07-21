Momen Keakraban Ketum Perindo dan Pimpinan Parpol di Penutupan Kongres PSI

SOLO – Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Angela Herliani Tanoesoedibjo (AHT) terlihat akrab bersama pimpinan partai politik dan menteri Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto.

Momen itu terjadi saat menghadiri penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang digelar di Solo, Jawa Tengah, Minggu (20/7) kemarin malam.

Dalam acara penutupan tersebut, Angela yang tampil anggun mengenakan blazer khas Partai Perindo.



Angela terlihat sangat akrab dengan sejumlah ketua umum partai politik. Misalnya, keakraban yang terjadi bersama Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

Dengan wajah penuh senyum, keduanya tampak berbincang santai dan melakukan foto bersama di sela-sela penutupan Kongres PSI tersebut.

Tak hanya dengan Bahlil, Angela juga terlihat memberikan salam kepada Kaesang Pangarep yang baru saja terpilih kembali sebagai Ketua Umum lewat Pemilihan Raya (Pemira). Selain Kaesang, istrinya yakni Erina Gudono juga sempat menyapa Angela yang duduk di bangku atau barisan depan panggung.



(Fetra Hariandja)