Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PP Perlindungan Mangrove Perkuat Pemerintah dalam Penegakan Hukum

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |13:51 WIB
PP Perlindungan Mangrove Perkuat Pemerintah dalam Penegakan Hukum
PP Perlindungan Mangrove Perkuat Pemerintah dalam Penegakan Hukum/Antara
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerbitkan dua Peraturan Pemerintah (PP) baru terkait lingkungan hidup. Regulasi ini membawa angin segar bagi upaya pelestarian mangrove di Indonesia.

Kedua regulasi tersebut adalah PP Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (P3LH) dan PP Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

“PP ini dirumuskan dengan melibatkan pemerintah, masyarakat adat, dunia usaha, dan lembaga riset. Semangat kolaborasi ini harus terus kita jaga dalam implementasinya," kata Guru Besar Universitas Diponegoro, Denny Nugroho Sugianto, Senin (21/7/2025).

Menurut Denny, PP 27/2025 secara jelas menguraikan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak.

“Pemerintah sebagai regulator, bertugas menyusun rencana pengelolaan, menetapkan fungsi ekosistem, dan memastikan penegakan hukum. Koordinasi antar kementerian menjadi kunci untuk menghindari tumpang tindih kewenangan,”ungkapnya.

Sementara,  pelaku usaha yang beroperasi di sekitar ekosistem mangrove memiliki kewajiban untuk mencegah kerusakan, melakukan penanggulangan jika terjadi insiden, dan memulihkan area yang terdampak

PP ini juga mengakui kearifan lokal dan mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses pemanfaatan yang berkelanjutan.

"Pendekatan lanskap terintegrasi dari hulu ke hilir yang diamanatkan dalam PP ini tidak akan berjalan tanpa kerja sama yang solid. Kita harus melihat mangrove bukan sebagai objek yang terisolasi, melainkan sebagai bagian dari satu kesatuan ekosistem yang saling terhubung,"ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/337/3157274/pemerintah-YG3a_large.jpg
Mitigasi Perubahan Iklim, Hutan Mangrove Indonesia Serap 52 Ton Karbon Dioksida
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/1/3092194/ketua_kelompok_tani_hutan_penghijauan_maju_bersama_kasto_wahyudi-TKm1_large.jpeg
Cerita Perjuangan Warga Desa Pasar Rawa Langkat Pertahankan Keberadaan Mangrove
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/03/608/3091791/mangrove-uZQX_large.jpg
Banyak Perambahan Mangrove di Desa Tanjung Rejo, Sanksi Tebang 1 Harus Tanam 500 Pohon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/18/337/2971712/rehabilitasi-hutan-mangrove-baru-tercapai-130-ribu-hektare-masih-jauh-dari-target-jokowi-G0f0CsMTJl.jpg
Rehabilitasi Hutan Mangrove Baru Tercapai 130 Ribu Hektare, Masih Jauh dari Target Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/608/2859711/polri-diminta-beri-sanksi-semua-pihak-terlibat-pembalakan-hutan-mangrove-jP2UZbO7QP.jpg
Polri Diminta Beri Sanksi Semua Pihak Terlibat Pembalakan Hutan Mangrove
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/19/338/2519409/wagub-riza-sebut-hutan-manggrove-penting-menjaga-lingkungan-51WB4GRsdW.jpg
Wagub Ariza Sebut Hutan Mangrove Penting Menjaga Lingkungan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement