Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: PDIP dan Gerindra Kakak Adik, Jadi Harus Ada yang Koreksi Kita

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |13:58 WIB
Prabowo: PDIP dan Gerindra Kakak Adik, Jadi Harus Ada yang Koreksi Kita
Presiden RI Prabowo Subianto saat peluncuran 80 ribu koperasi desa (Kopdes) Merah Putih/Foto: Istimewa
A
A
A

KLATEN – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkit hubungan PDI-P dan Gerindra saat peluncuran 80 ribu koperasi desa (Kopdes) Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah. Prabowo menyebut hubungan PDIP dan Gerindra seperti kakak dan adik.

Hal itu disampaikan saat peluncuran 80.000 Kopdes Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025). Prabowo mulanya mengutip semboyan Presiden Pertama RI Soekarno tentang niat menyejahterakan bangsa.

“Saya percaya niat kita semua adalah ingin Indonesia lebih baik, ingin Indonesia sejahtera, ingin Indonesia sungguh-sungguh merdeka, ingin Indonesia bangkit berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu semboyan proklamator kita, pendiri bangsa kita, Bung Karno. Yang saya katakan, Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia," kata Prabowo.

"Nyuwun sewu, Mbak Puan, Bung Karno bapak saya juga," imbuh dia.

Prabowo juga berkelakar tentang Marhaen di dirinya. Hal itu pun membuat para politikus PDIP lainnya seperti Bambang Pacul dan Utut Adianto tertawa mendengarkan Prabowo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178558/prabowo-robW_large.jpg
Bertemu Presiden Afsel, Prabowo Pastikan Bakal Hadiri KTT G20 di Johannesburg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178543/mensesneg-LZAb_large.jpg
Istana: Produksi Mobil Nasional Berpeluang Masuk PSN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178209/prabowo-vRZB_large.jpg
Prabowo: Gaji Naik 280%, Hakim Tak Bisa Dibeli Siapa pun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178174/pangi_syarwi_chaniago-N0gc_large.jpg
1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Dinilai Jadi Momentum Evaluasi Kabinet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178082/prabowo_subianto-YD9b_large.jpg
Prabowo: Tanggul Laut 535 Km Siap Dibangun, Bakal Selamatkan 55 Juta Penduduk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177940/prabowo-NanK_large.jpg
Prabowo: Uang Rp13 Triliun Sitaan Korupsi CPO Bisa Renovasi 8 Ribu Sekolah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement