INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Gibran Jenguk SBY di RSPAD Gatot Subroto

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |16:10 WIB
Wapres Gibran Jenguk SBY di RSPAD Gatot Subroto
Wapres Gibran saat jenguk SBY di RSPAD Gatot Subroto (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menjenguk Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang tengah menjalani perawatan intensif di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Senin (21/7/2025).

Setibanya di Jakarta usai kunjungan kerja di Jawa Tengah, Gibran langsung menuju rumah sakit. 

“Setelah mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma, saya langsung menuju RSPAD untuk menjenguk Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono,” tulis Gibran melalui akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahannya, Gibran menyampaikan bahwa SBY telah diperbolehkan pulang ke kediaman setelah menjalani perawatan intensif selama beberapa hari. Ia juga mengajak masyarakat untuk mendoakan kesembuhan SBY.

“Alhamdulillah, Beliau telah diperbolehkan kembali ke kediaman. Mari kita doakan semoga Bapak SBY selalu diberikan kesehatan,” ujarnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, juga menyampaikan kabar baik mengenai kondisi SBY yang semakin membaik dan kini memasuki tahap pemulihan.

“Alhamdulillah, Pak SBY semakin hari menunjukkan progres yang sangat positif. Menurut tim dokter, kemungkinan beliau dapat pulang dalam beberapa hari ke depan,” kata Herzaky.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
