Eks Dirjen Perkeretaapian Prasetyo Divonis 7,6 Tahun Penjara dalam Kasus Jalur KA Besitang–Langsa

JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, menjatuhkan vonis 7 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Prasetyo Boeditjahjono.

Prasetyo dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dalam proyek pembangunan jalur kereta api Besitang–Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun anggaran 2017–2023.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan," ujar Ketua Majelis Hakim, Syofia Marlianti Tambunan, saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (21/7/2025).

Selain pidana penjara, Prasetyo juga dijatuhi hukuman untuk membayar denda sebesar Rp500 juta. Jika tidak dibayar, denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan.