HOME NEWS NASIONAL

Karhutla Riau Picu Asap ke Malaysia, DPR Desak Optimalisasi Sistem Pengawasan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |16:53 WIB
Karhutla Riau Picu Asap ke Malaysia, DPR Desak Optimalisasi Sistem Pengawasan
Kebakaran Hutan dan Lahan (foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyoroti insiden kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Sumatera yang telah mencapai 694 titik panas (hotspot). Ia menekankan pentingnya optimalisasi sistem pengawasan guna mencegah meluasnya karhutla.

Alex juga menyinggung hotspot di Riau yang telah memicu kabut asap. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru, Provinsi Riau menyumbang 259 titik panas atau hampir 40% dari total keseluruhan hotspot di Sumatera.

"Titik panas di Provinsi Riau juga menjadi pemicu kabut asap yang, berdasarkan citra satelit pada Minggu, 20 Juli 2025, telah mencapai negara tetangga Malaysia pada siang dan sore hari," kata Alex, Senin (21/7/2025).

BMKG Pekanbaru pada Sabtu (19/7) mencatat terdapat 694 titik panas di seluruh provinsi di Pulau Sumatera. Dalam rilis tersebut, Provinsi Riau menyumbang 259 titik panas, diikuti oleh Sumatera Utara dengan 192 titik, dan Sumatera Barat dengan 104 titik panas.

BMKG Pekanbaru juga merinci dua kabupaten di Riau yang menjadi penyumbang terbesar titik panas, yakni Kabupaten Rokan Hulu dengan 107 titik, dan Rokan Hilir dengan 95 titik. Selanjutnya, Kota Dumai menyumbang 17 titik panas, Kabupaten Siak 15 titik, dan Kampar 10 titik.

 

      
