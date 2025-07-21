Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usai Kunker di Jateng, Prabowo Dilepas Jokowi Kembali ke Jakarta

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |17:51 WIB
Usai Kunker di Jateng, Prabowo Dilepas Jokowi Kembali ke Jakarta
Momen Prabowo Diantar Jokowi Bertolak ke Jakarta Usai Kunker di Jateng (foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA – Usai menjalani rangkaian kunjungan kerja selama dua hari di Provinsi Jawa Tengah, Presiden Prabowo Subianto bertolak kembali ke Jakarta pada Senin, 21 Juli 2025 sore. 

Kepala Negara bersama rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo, Kabupaten Boyolali, sekitar pukul 15.00 WIB.

Momen keberangkatan Prabowo turut dihadiri langsung oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang datang ke Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo untuk melepas kepergian penerusnya ke Jakarta.

Selain Jokowi, sejumlah pejabat penting juga hadir untuk melepas keberangkatan Prabowo, di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Ribut Hari Wibowo, serta Danlanud Adi Soemarmo Marsma TNI Bambang Juniar Djarmiko.

Selama berada di Jawa Tengah, Prabowo menjalani sejumlah agenda penting, termasuk melakukan pertemuan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2025 di Surakarta, serta meresmikan peluncuran kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Klaten.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/320/3177620//hashim-P3Ad_large.jpg
Hashim Ungkap Sekolah Rakyat Lahir dari Pertemuan Prabowo dengan Anak yang Terabaikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177371//jokowi_hadiri_dies_natalis_kehutanan_ugm-k6SE_large.jpg
Alumni Pulang Kampus: Jokowi Hadiri Dies Natalis Kehutanan UGM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176564//prabowo_saksikan_penandatanganan_perjanjian_perdamaian_gaza-Leu4_large.jpg
Bersejarah! Prabowo Saksikan Penandatanganan Perjanjian Perdamaian Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176456//pegiat_media_sosial_tifauzia_tyassuma_atau_dr_tifa-57fh_large.jpg
Dr. Tifa Temukan Keanehan di Salinan Ijazah Jokowi: Tanda Tangan dan NIM Dihapus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175807//menteri_hukum_supratman_andi_agtas-VMzq_large.jpg
Menteri Supratman Soal Sosok ‘J’ di PSI: Saya Buru-buru Tanda Tangan, Nggak Hapal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175743//ray_rangkuti-G4qW_large.jpg
Sindiran Nyelekit Ray Rangkuti ke Jokowi Usai Temui Prabowo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement