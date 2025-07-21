Usai Kunker di Jateng, Prabowo Dilepas Jokowi Kembali ke Jakarta

JAKARTA – Usai menjalani rangkaian kunjungan kerja selama dua hari di Provinsi Jawa Tengah, Presiden Prabowo Subianto bertolak kembali ke Jakarta pada Senin, 21 Juli 2025 sore.

Kepala Negara bersama rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo, Kabupaten Boyolali, sekitar pukul 15.00 WIB.

Momen keberangkatan Prabowo turut dihadiri langsung oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang datang ke Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo untuk melepas kepergian penerusnya ke Jakarta.

Selain Jokowi, sejumlah pejabat penting juga hadir untuk melepas keberangkatan Prabowo, di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Ribut Hari Wibowo, serta Danlanud Adi Soemarmo Marsma TNI Bambang Juniar Djarmiko.

Selama berada di Jawa Tengah, Prabowo menjalani sejumlah agenda penting, termasuk melakukan pertemuan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2025 di Surakarta, serta meresmikan peluncuran kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Klaten.