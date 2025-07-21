Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ramadhan Pohan: Asta Cita Prabowo-Gibran Bawa Indonesia Jadi Bangsa yang Kuat!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |18:30 WIB
Ramadhan Pohan: Asta Cita Prabowo-Gibran Bawa Indonesia Jadi Bangsa yang Kuat!
Ramadhan Pohan: Asta Cita Prabowo-Gibran Bawa Indonesia Jadi Bangsa yang Kuat!
A
A
A

JAKARTA –  Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menetapkan delapan misi utama yang dikenal sebagai Asta Cita. Hal ini sebagai landasan untuk mencapai visi "Bersama Menuju Indonesia Emas 2045".

Politikus senior Ramadhan Pohan mengatakan, delapan program prioritas yang terangkum dalam Asta Cita, Prabowo diyakini mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan bermartabat di mata dunia.

Menurutnya, Asta Cita Prabowo merupakan wujud visi strategis yang kuat secara substansi dan tak bisa dibantah secara rasional. Sebab seluruh programnya, menyentuh semua kebutuhan fundamental rakyat.

“Asta Cita, 8 program prioritas dari Pak Presiden itu bagus semua. Enggak ada celah yang bisa kita bantah,” ujarnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dikutip Senin (21/7/2025).

Oleh karena itu, dia mendukung penuh Prabowo Subianto dalam memimpin bangsa Indonesia. Dalam konteks kepemimpinan setelah reformasi, ia menyebut Prabowo sebagai sosok yang punya kans menjadi Presiden terbaik RI.

“Kita percaya Pak Prabowo bisa melakukannya, yang bisa kita katakan sebagai rakyat, kita dukung full, nggak pakai korting. Kita full 100 persen dukung yang terbaik. Kita percaya dengan Pak Prabowo,”tuturnya.

Ramadhan juga mengungkapkan Prabowo sebagai sosok dengan rekam jejak nasionalisme yang tidak perlu diragukan lagi.

 

Halaman:
1 2
      
