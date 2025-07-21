Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TB Hasanuddin: Pastikan Status Disertir TNI AL Satria Kumbara yang Menjadi Tentara Rusia

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |19:08 WIB
TB Hasanuddin: Pastikan Status Disertir TNI AL Satria Kumbara yang Menjadi Tentara Rusia
Anggota Komisi I DPR, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin/Foto: Dokumen Okezone
A
A
A

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menjelaskan bahwa pemerintah perlu memastikan status disertir prajurit Marinir TNI AL, Satria Arta Kumbara, yang meminta dipulangkan ke Indonesia. Satria sudah menyampaikan permintaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.

Diketahui, Satria menjadi pasukan bayaran Rusia (mercenaries). Dia bergabung ke Russian Special Military Operations untuk ikut bertempur di palagan Perang Ukraina.

"Perlu dipastikan dahulu, status Sdr. Satria saat ini. Apakah masih warga negara Indonesia atau sudah dicabut kewarganegaraannya. Hal ini menjadi kewenangan Kementerian Hukum yang bertanggung jawab perihal status kewarganegaraan," kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Senin (21/7/2025).

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 23 butir d, disebutkan bahwa "Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden."

Perihal kehilangan kewarganegaraan karena masuk dalam dinas tentara asing ini juga diatur serupa dalam Pasal 31 ayat (1), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

