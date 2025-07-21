Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kondisi Membaik, SBY Kembali ke Rumah Setelah Dirawat di RSPAD

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |20:45 WIB
Kondisi Membaik, SBY Kembali ke Rumah Setelah Dirawat di RSPAD
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (foto: Okezone)
JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan rasa terima kasih atas doa yang dipanjatkan publik untuk sang ayah, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang sempat menjalani perawatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat.

AHY menyampaikan bahwa sang ayah telah kembali ke rumah usai menjalani perawatan selama kurang lebih satu minggu.

"Terima kasih teman-teman atas doa dan perhatiannya. Alhamdulillah, Pak SBY dinyatakan sudah bisa kembali ke kediaman setelah kurang lebih satu minggu dirawat di rumah sakit," ujar AHY saat ditemui di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (21/7/2025).

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini menyampaikan, secara umum kondisi kesehatan SBY sudah membaik. Oleh karena itu, SBY diperbolehkan untuk kembali ke kediaman dan tidak melanjutkan rawat inap di rumah sakit.

"Karena tentunya ada pemeriksaan-pemeriksaan intensif yang dilakukan, tetapi kondisi beliau secara umum sudah lebih baik dan bisa dilanjutkan perawatannya di kediaman," ucapnya.

 

