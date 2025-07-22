Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Revisi KUHAP Belum Siap Disahkan, DPR Tunda Pembahasan hingga Usai Reses

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |00:30 WIB
Revisi KUHAP Belum Siap Disahkan, DPR Tunda Pembahasan hingga Usai Reses
Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, memastikan bahwa pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP) akan dilanjutkan pada masa sidang berikutnya. Dengan demikian, tertutup kemungkinan R-KUHAP disahkan dalam masa sidang DPR saat ini.

"Yang pasti masa sidang ini nggak kekejar (untuk disahkan). Orang (pembahasannya) masih belum selesai kok," ujar Hinca saat ditemui di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/7/2025).

Legislator dari Partai Demokrat itu menyebut, bahwa pembahasan R-KUHAP masih panjang. Saat ini, Komisi III DPR masih membuka ruang untuk menampung masukan dari masyarakat terhadap draf revisi tersebut.

"Istilah kita ini masih di dapur. Masih kurang garam, kurang kecap gitu di kokinya. Nanti baru masuk ke Panja, Panja kerja lagi, terus berlanjut," ungkapnya.

Hinca menambahkan, tidak mungkin pengesahan dilakukan dalam masa sidang ini, mengingat para anggota DPR RI juga akan segera memasuki masa reses untuk turun ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

"Jadi, satu bulan nanti masa reses. Berarti kita masuk lagi sekitar 14 Agustus. Masa sidang itu satu bulan lagi," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178631//dpr-jTM3_large.jpg
Komisi III DPR: Kenaikan Gaji Hakim Harus Dibarengi Reformasi Peradilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178564//sahroni-vJzx_large.jpg
Pekan Depan, MKD Gelar Sidang Etik Anggota DPR Nonaktif Sahroni dkk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/337/3177844//narkoba-zAme_large.jpg
Komisi XIII DPR Bentuk Panja Pengawasan Narkoba di Lapas Layak Didukung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177679//puan_maharani-HnYa_large.jpg
Kasus Influenza A Melonjak, Ketua DPR: Perkuat Sistem Waspada Dini di Seluruh Faskes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177540//dede_yusuf-VjIT_large.jpg
Pembentukan Lembaga Pengawas ASN, DPR: Tunggu Respons Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177233//ammar_zoni-MyPd_large.jpg
DPR Bentuk Panja Usut Masalah Lapas, Kasus Ammar Zoni Jadi Pemicu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement