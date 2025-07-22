Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Misteri Desa Kamalasana Tempat Prapanca Buat Kakawin Catatan Sejarah Kerajaan Majapahit

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |06:25 WIB
Misteri Desa Kamalasana Tempat Prapanca Buat Kakawin Catatan Sejarah Kerajaan Majapahit
Kerajaan Majapahit (Foto: Wikipedia)
A
A
A

PRAPANCA, pendeta sekaligus pujangga di masa Kerajaan Majapahit memilih menyendiri di lereng gunung pada Desa Kamalasana. Desa itu dipilihnya karena dinilai cukup sepi serta mampu mengobati kesedihan hatinya.

Di sanalah ia mulai, konon, menggubah atau membuat Kakawin Nagarakretagama dalam setiap peristiwa yang dicatatnya. Sosoknya menjadi tokoh penting untuk mengetahui keberadaan Kerajaan Majapahit yang diketahui banyak orang hingga saat ini berkat kitabnya Kakawin Nagarakretagama.

Kakawin Nagarakretagama sendiri berisikan perjalanan sejarah Kerajaan Majapahit dan beberapa kerajaan yang sezaman dengannya. Namun, di balik sosok Prapanca ternyata juga terdapat beberapa karya sastra lainnya selain Nagarakretagama.

Slamet Muljana, dalam bukunya Tafsir Sejarah Nagarakretagama, menyebut dua buah kakawin Prapanca yang telah dimulai, yakni Tahun Saka dan Lambang, terpaksa dihentikan dan penggubahannya akan dilanjutkan setelah menyelesaikan Nagarakretagama.

Demikianlah kedua kakawin tersebut selesai sesudah tahun 1365, tahun penggubahan Nagarakretagama. Kakawin lainnya, Parwasagara, Bhismasaranantya, dan Sugataparwawarnnana, telah selesai sebelum tahun 1365. Namun, hingga sekarang, karya Prapanca yang dikenal luas hanyalah Nagarakretagama, yang menjadi satu-satunya karya Prapanca.

Karya Prapanca yang lainnya tersebut tidak diketahui apa isinya dan bagaimana wujudnya. Nama Prapanca selalu dihubungkan dengan Nagarakretagama. Ada beberapa naskah Jawa kuna di Museum Jakarta yang belum sempat diteliti. Barangkali di antara naskah-naskah itu terdapat karya pujangga Prapanca.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/340/3161695/majapahit-ePFG_large.jpg
Misteri Lokasi Kerajaan Majapahit Timur yang Dipimpin Bhre Wengker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/337/3161333/hayam_wuruk-amIK_large.jpg
Hobi Seni Unik Raja Muda Majapahit yang Bertakhta 39 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/337/3154418/gajah_mada-oAJr_large.jpg
Kisah Gajah Mada di Majapahit, Tak Ada Pengganti Setara hingga Jabatannya Diisi 6 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/337/3142899/hayam_wuruk-4WL8_large.jpg
Asal Usul Sri Rajasanagara Gelar Raja Muda Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/337/3090647/majapahit-I6BU_large.jpg
Kisah Penguasa Majapahit Nikahi Gayatri yang Berusia Belasan Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/337/3072895/ilustrasi-bLRB_large.jpg
Diskriminasi Satu Agama Pernah Terjadi di Masa Hayam Wuruk Raja Majapahit 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement