Misteri Desa Kamalasana Tempat Prapanca Buat Kakawin Catatan Sejarah Kerajaan Majapahit

PRAPANCA, pendeta sekaligus pujangga di masa Kerajaan Majapahit memilih menyendiri di lereng gunung pada Desa Kamalasana. Desa itu dipilihnya karena dinilai cukup sepi serta mampu mengobati kesedihan hatinya.

Di sanalah ia mulai, konon, menggubah atau membuat Kakawin Nagarakretagama dalam setiap peristiwa yang dicatatnya. Sosoknya menjadi tokoh penting untuk mengetahui keberadaan Kerajaan Majapahit yang diketahui banyak orang hingga saat ini berkat kitabnya Kakawin Nagarakretagama.

Kakawin Nagarakretagama sendiri berisikan perjalanan sejarah Kerajaan Majapahit dan beberapa kerajaan yang sezaman dengannya. Namun, di balik sosok Prapanca ternyata juga terdapat beberapa karya sastra lainnya selain Nagarakretagama.

Slamet Muljana, dalam bukunya Tafsir Sejarah Nagarakretagama, menyebut dua buah kakawin Prapanca yang telah dimulai, yakni Tahun Saka dan Lambang, terpaksa dihentikan dan penggubahannya akan dilanjutkan setelah menyelesaikan Nagarakretagama.

Demikianlah kedua kakawin tersebut selesai sesudah tahun 1365, tahun penggubahan Nagarakretagama. Kakawin lainnya, Parwasagara, Bhismasaranantya, dan Sugataparwawarnnana, telah selesai sebelum tahun 1365. Namun, hingga sekarang, karya Prapanca yang dikenal luas hanyalah Nagarakretagama, yang menjadi satu-satunya karya Prapanca.

Karya Prapanca yang lainnya tersebut tidak diketahui apa isinya dan bagaimana wujudnya. Nama Prapanca selalu dihubungkan dengan Nagarakretagama. Ada beberapa naskah Jawa kuna di Museum Jakarta yang belum sempat diteliti. Barangkali di antara naskah-naskah itu terdapat karya pujangga Prapanca.