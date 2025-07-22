Tragedi Pesta Pernikahan Anak Dedi Mulyadi, DPR: Usut Secara Transparan!

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus tewasnya tiga orang dalam resepsi pernikahan anak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara profesional dan transparan. Ia menilai insiden tersebut sangat memprihatinkan dan tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan.

“Kematian tiga orang dalam acara resepsi pernikahan ini adalah tragedi yang tidak bisa dianggap biasa. Aparat kepolisian dan pihak terkait harus segera mengungkap penyebab pasti peristiwa ini dan memastikan ada pertanggungjawaban hukum,” kata Abdullah, dikutip Selasa (22/7/2025).

Legislator PKB itu juga meminta agar proses penyelidikan yang tengah berjalan dilakukan secara transparan dan profesional, tanpa intervensi dari pihak mana pun. Ia menekankan penegakan hukum harus berjalan sesuai prosedur agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap aparat.

“Jangan ada yang ditutup-tutupi. Keluarga korban dan masyarakat berhak mengetahui kebenaran. Saya mendukung penuh langkah kepolisian dan berharap semua fakta dibuka secara terang,” ujarnya.