Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tragedi Pesta Pernikahan Anak Dedi Mulyadi, DPR: Usut Secara Transparan!

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |09:30 WIB
Tragedi Pesta Pernikahan Anak Dedi Mulyadi, DPR: Usut Secara Transparan!
Tragedi pernikahan anak Dedi Mulyadi (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus tewasnya tiga orang dalam resepsi pernikahan anak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara profesional dan transparan. Ia menilai insiden tersebut sangat memprihatinkan dan tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan.

“Kematian tiga orang dalam acara resepsi pernikahan ini adalah tragedi yang tidak bisa dianggap biasa. Aparat kepolisian dan pihak terkait harus segera mengungkap penyebab pasti peristiwa ini dan memastikan ada pertanggungjawaban hukum,” kata Abdullah, dikutip Selasa (22/7/2025).

Legislator PKB itu juga meminta agar proses penyelidikan yang tengah berjalan dilakukan secara transparan dan profesional, tanpa intervensi dari pihak mana pun. Ia menekankan penegakan hukum harus berjalan sesuai prosedur agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap aparat.

“Jangan ada yang ditutup-tutupi. Keluarga korban dan masyarakat berhak mengetahui kebenaran. Saya mendukung penuh langkah kepolisian dan berharap semua fakta dibuka secara terang,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/340/3178549/dedi_mulyadi-2YAg_large.jpg
Blak-blakkan, Ini Kata Dedi Mulyadi soal Tudingan Dana Rp4,1 T Mengendap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/525/3161166/dedi_mulyadi-bYPT_large.jpg
Digugat soal Rombel, Dedi Mulyadi: Saya Sangat Berbahagia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/337/3157289/viral-W3jN_large.jpg
Tragedi Berdarah Pesta Rakyat Garut, Polda Jabar Klarifikasi soal Keberadaan Dedi Mulyadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/525/3157188/viral-k9Lq_large.jpg
Saksi Korban Tragedi Pesta Pernikahan Lihat Kehadirannya, Dedi Mulyadi: Hoaks!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/338/3156902/pemerintah-zTi5_large.jpg
Duh! Aturan Dedi Mulyadi Masuk Sekolah Jam 06.30 WIB Dibatalkan Wali Kota Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/525/3156518/viral-ME6h_large.jpg
Terkuak! Pesta Pernikahan Anak Dedi Mulyadi Hanya Sediakan 5 Ribu Makanan, yang Datang 10 Ribu Orang!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement