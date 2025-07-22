Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Ketahanan Pangan, Utusan Prabowo Pastikan Dukungan Pusat ke Daerah

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |11:08 WIB
Soal Ketahanan Pangan, Utusan Prabowo Pastikan Dukungan Pusat ke Daerah
Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan, Muhamad Mardiono (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan, Muhamad Mardiono, menyatakan pemerintah tengah fokus membangun ketahanan pangan. Menurutnya, Kabupaten Nagan Raya, Aceh menjadi salah satu daerah dengan ketahanan pangan yang kuat. 

Pemerintahan Prabowo Subianto pun akan memberi penguatan sistem irigasi untuk menjaga stabilitas pangan di wilayah tersebut. “Ketahanan pangan di Nagan Raya sangat baik. Ini perlu dilanjutkan agar berkelanjutan dan tetap kokoh,” ujar Mardiono, Selasa (22/7/2025).

Kendati demikian, Mardiono mengapresiasi masyarakat yang telah berkontribusi mempertahankan ketahanan pangan daerah. Menurutnya, peran petani dan warga sangat vital dalam menjaga ketersediaan dan distribusi pangan di tingkat lokal.

Mardiono memastikan pemerintah pusat akan memberi perhatian terhadap kebutuhan infrastruktur pertanian di daerah tersebut, termasuk sistem irigasi yang dinilai mendesak untuk ditingkatkan.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
