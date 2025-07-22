Kantongi Informasi Baru, Kompolnas Datangi Kos Diplomat Kemlu Tewas Terlilit Lakban

Kompolnas datangi rumah kos Arya Daru Pangayunan di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat (Foto: Nur Khabibi/Okezone)

JAKARTA – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendatangi kos-kosan Diplomat Muda Kemlu, Arya Daru Pangayunan (ADP) di Jalan Gondangdia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (22/7/2025). Lokasi tersebut merupakan tempat kejadian perkara (TKP) ditemukannya ADP tewas dengan kepala terlilit lakban.

Kedatangan Kompolnas ke lokasi dilakukan usai mendatangi keluarga ADP di Yogyakarta dan mengaku mendapatkan informasi baru.

"Kami melakukan pendalaman apa yang sudah kami dapat di Yogya, termasuk informasi awal yang sebelumnya kami dapat," kata Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, di lokasi.

Anam menyatakan, kedatangannya ini bukan untuk melakukan olah TKP ulang. Menurutnya, mereka hanya akan melakukan pengecekan lokasi.

"Enggak, nggak ada olah TKP ulang, hanya cek TKP tok," ujarnya.

Sebelumnya, Kompolnas menemui keluarga ADP yang berada di Yogyakarta pada Minggu 20 Juli 2025.

"Kami hari ini, hari Minggu, kami sedang berada di Yogyakarta. Tim Kompolnas melakukan pendalaman tahap awal pertama atas kematian diplomat yang terjadi di Jakarta, kami bertemu dengan keluarga," kata Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, dalam keterangannya.