Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kantongi Informasi Baru, Kompolnas Datangi Kos Diplomat Kemlu Tewas Terlilit Lakban

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |11:13 WIB
Kantongi Informasi Baru, Kompolnas Datangi Kos Diplomat Kemlu Tewas Terlilit Lakban
Kompolnas datangi rumah kos Arya Daru Pangayunan di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendatangi kos-kosan Diplomat Muda Kemlu, Arya Daru Pangayunan (ADP) di Jalan Gondangdia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (22/7/2025). Lokasi tersebut merupakan tempat kejadian perkara (TKP) ditemukannya ADP tewas dengan kepala terlilit lakban.

Kedatangan Kompolnas ke lokasi dilakukan usai mendatangi keluarga ADP di Yogyakarta dan mengaku mendapatkan informasi baru.

"Kami melakukan pendalaman apa yang sudah kami dapat di Yogya, termasuk informasi awal yang sebelumnya kami dapat," kata Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, di lokasi.

Anam menyatakan, kedatangannya ini bukan untuk melakukan olah TKP ulang. Menurutnya, mereka hanya akan melakukan pengecekan lokasi.

"Enggak, nggak ada olah TKP ulang, hanya cek TKP tok," ujarnya.

Sebelumnya, Kompolnas menemui keluarga ADP yang berada di Yogyakarta pada Minggu 20 Juli 2025. 

"Kami hari ini, hari Minggu, kami sedang berada di Yogyakarta. Tim Kompolnas melakukan pendalaman tahap awal pertama atas kematian diplomat yang terjadi di Jakarta, kami bertemu dengan keluarga," kata Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, dalam keterangannya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178203/mayat-Ez6e_large.jpg
Geger, Tengkorak Manusia Ditemukan di Dalam Got Sawah Besar Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178155/mayat-SFmT_large.jpg
Fakta Baru, Terapis Wanita Tewas di Pejaten Pernah Kerja di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/338/3177689/mayat-Xubm_large.jpg
Tragis, Pria Ini Ditemukan Tewas di Kelapa Dua Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177667/mayat-DuZa_large.jpeg
Terapis di Pejaten Tewas, Polisi Bongkar Pola Rekrutmen Spa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177130/arya_daru-jFvV_large.jpg
Kubu Arya Daru Ajukan Gelar Perkara Khusus ke Bareskrim Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177031/mayat-1QA4_large.jpeg
Terapis Tewas, Polisi Dalami ABG Lain Dipekerjakan di Spa Pejaten
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement