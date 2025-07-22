KPK Mendalami Dugaan Korupsi Pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Keretangan terus dikumpulkan dari pihak-pihak yang diduga mengetahui hal tersebut.

"Kami tunggu perkembangan penanganan perkara ini. Nanti akan kami sampaikan update berikutnya seperti apa. Tentu dalam prosesnya, KPK akan melakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak yang diduga mengetahui dari konstruksi perkara tersebut," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan yang dikutip Selasa (22/7/2025).

Budi menolak menjelaskan lebih detail perihal penyelidikan kasus tersebut. "Seperti dijelaskan Pak Direktur Penyidikan, perkara ini belum naik ke penyidikan jadi belum bisa kami sampaikan secara detail. Jadi kita tunggu saja," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK menduga adanya korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Kasus ini terkait dengan Google Cloud yang merupakan bagian dari pengadaan Chromebook.

"Chromebook dan lain-lain ini masih lidik. Ini ada cloud, Google Cloud dan lain-lain, bagian dari itu (Chromebook)," kata Plt. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi sekaligus Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu.



(Fetra Hariandja)