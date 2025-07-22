Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengejutkan! Kompolnas Ungkap Fakta Terbaru dari Keluarga Diplomat Kemlu Tewas Terlakban

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |17:23 WIB
JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengungkap temuan terbaru dalam kasus kematian Diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Arya Daru Pangayunan (ADP). Korban ditemukan tewas terlakban di kamar kos, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat.

Komisioner Kompolnas, Choirul Anam telah menerima informasi penting soal aktivitas terakhir korban sebelum ditemukan tewas mengenaskan. Informasi tersebut diperoleh langsung dari pihak keluarga korban.

"Yang kami dapatkan (dari keluarga) adalah struktur cerita, tidak hanya pas hari H tapi sebelum hari H, itu yang baru. Termasuk barang yang tidak hanya pas hari H setelah hari H juga kami dapat," kata Anam kepada wartawan, Selasa (22/7/2025).

Namun Anam enggan mengungkap secara detail apa saja aktivitas maupun barang-barang yang dimaksud. Ia menyebut misteri kematian Diplomat Kemlu itu sepenuhnya menjadi ranah penyidikan yang saat ini masih terus berjalan di bawah tanggung jawab Polda Metro Jaya.

"Kami mendapatkan semua informasi terkait peristiwa ini dari keluarga sangat baik, sangat komprehensif,"pungkasnya.

 

